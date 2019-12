Bussi,Forum H2O,Edison responsabile polo

(ANSA) - PESCARA, 19 DIC - "Bussi, siamo a una svolta per le bonifiche. La Provincia di Pescara ha emesso l'ordinanza sul polo industriale individuando in Edison il responsabile della contaminazione. In 48 pagine riassunta la drammatica condizione di contaminazione e ricostruite le responsabilità. Quindi noi del Forum H2O insistiamo: da anni solleviamo la questione dell'individuazione del responsabile, il polo industriale è l'area più vasta del SIN e tra le più inquinate d'Italia. Ora il ministero dell'Ambiente non dorma e avvii tutte le procedure".

Per Augusto De Sanctis del Forum H2O "in questi anni si è molto parlato di discariche, ma pochissimo del polo chimico che è forse il cuore del problema, in quanto è l'area più vasta, circa 25 ettari, ed è inquinatissima. Da anni chiedevamo l'ordinanza, anche lo scorso 12 dicembre in commissione regionale d'inchiesta sui ritardi nelle bonifiche. Per 2/3 l'area è sgombra da attività industriali, quindi da tempo immediatamente accessibile per le attività di messa in sicurezza e bonifica".