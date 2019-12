Bussi: Avv. Stato,'Ok Provincia,noi da anni su stessa linea'

(ANSA) - PESCARA, 19 DIC - ''Apprendo con soddisfazione che il procedimento avviato dalla Provincia di Pescara per individuare il responsabile dell'inquinamento dell'area dello stabilimento di Bussi si è concluso in modo coerente con quanto, da anni, affermiamo e documentiamo, nel processo penale conclusosi l'autunno scorso, ed oggi, nel processo civile per il risarcimento e il ripristino ambientale''. E' quanto afferma l'Avvocato dello Stato Cristina Gerardis che ha sostenuto l'accusa nel primo processo in Corte d'Assise d'Appello a Chieti per la mega discarica dei veleni di Bussi (Pescara).

''Questo provvedimento è di grandissima importanza nella vicenda giudiziaria in corso, come lo è stato quello riguardante le aree di discarica a nord dello stabilimento, vicino al centro abitato di Bussi. Come avvocato dello Stato, mi consola e rassicura sapere che le istituzioni territoriali prendano posizione formalmente e con determinazione sulle responsabilità del disastro ambientale della Valle del Pescara: sarà un'arma in più per lo Stato e la Regione nel giudizio civile pendente all'Aquila - conclude la Gerardis - Confido che la perseveranza di questi anni, prima o poi, porti frutti concreti ai cittadini e al territorio in termini di bonifica e di restituzione dell'integrità ecosistemica di una parte così bella e ricca di acque e risorse naturali dell'Abruzzo''.(ANSA).