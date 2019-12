Nuovo sito web per aeroporto Pescara

(ANSA) - PESCARA, 18 DIC - La Saga ha presentato il nuovo sito internet dell'Aeroporto d'Abruzzo che servirà per rendere ancora più fruibile lo scalo. Per l'occasione il presidente della Saga Enrico Paolini ha anticipato che il 27 dicembre, ci sarà un volo da Pescara per Abū Dhabī. "Ci dotiamo di un sito che è rivolto moltissimo agli utenti e ai passeggeri e come ho avuto modo di dire serve per fornire una buona e veloce informazione sui voli, qualità e quantità dei prezzi, servirà anche per aumentare il numero di utenti, per arrivare al milione di passeggeri, insieme ai nuovi collegamenti che metteremo. A tal proposito il 27 dicembre ci sarà il volo Pescara-Abu Dhabi che sarà di sostegno alla Costa Crociere, per cui le persone che partiranno da Pescara per andare in crociera, arriverà comodamente ad Abū Dhabi partendo dal nostro aeroporto, si farà la sua vacanza in nave e poi dall'Arabia tornerà a Pescara. Quindi aerei intercontinentali o comunque di lunga percorrenza di almeno sei sette ore di percorrenza già li abbiamo".