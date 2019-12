Centro visite Pnalm, morta orsa Lauretta

(ANSA) - PESCASSEROLI (L'AQUILA), 18 DIC - 'Lauretta', l'orsa del Centro Visite di Pescasseroli, è morta: ospite del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm) da quando fu trovata, nel 1993, quasi moribonda da alcuni escursionisti tedeschi; nutrita e accudita dal personale del Parco, riuscì a superare la crisi, ma fu destinata ad essere l'ambasciatrice della propria specie per migliaia di turisti e visitatori presso il Centro Visite. "Ad agosto di quest'anno - si legge in una nota del Pnalm - analogamente a 'Yoga', 'Lauretta' aveva iniziato a manifestare problemi nell'assumere la posizione quadrupedale, con una forte rigidità di tutto il treno posteriore e ripercussioni sulla regolare deambulazione. Purtroppo, nonostante le cure quotidiane prestate dal veterinario del Parco non ci sono stati miglioramenti significativi e anzi agli inizi di dicembre è stato addirittura riscontrato un peggioramento, con perdita di sensibilità agli arti posteriori".