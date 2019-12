Ricerca: Fioramonti, L'Aquila al centro nostre attenzioni

(ANSA) - L'AQUILA, 17 DIC - "L'Aquila è al centro della nostre attenzioni, abbiamo svolto molti incontri in questi mesi presso il Miur dopo la inaugurazione dell'anno scolastico, avevo detto che sarei tornato entro la fine dell'anno all'Aquila personalmente". Così il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti, in visita all'Aquila per tutta la giornata di oggi per partecipare alla inaugurazione dell'anno accademico della scuola di alta formazione del Gran Sasso Science Institute e per incontri nei Laboratori Nazionali dell'istituto di fisica nucleare del Gran Sasso e con il rettore dell'Università degli Studi dell'Aquila, Edoardo Alesse.

"Lo faccio in un momento particolare in cui celebriamo la inaugurazione dell'anno accademico di una grande scuola di dottorato come il Gssi che è un grande punto di riferimento, poi visiterò l'Istituito di fisica nucleare del Gran Sasso, le amministrazioni locali e i rappresentanti del mondo della scuola, quindi, ci sarà una giornata dedicata a questa città - ha continuato il ministro -. Ci impegniamo perché possa, anche dal punto di vista simbolico, tornare al centro del dibattito politico nazionale". (ANSA).