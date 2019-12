Incendio in casolare rifugio senzatetto

(ANSA) - PESCARA, 17 DIC - Incendio all'alba di oggi a Pescara in viale Riviera Nord dove si è sviluppato un incendio poco dopo le 4.30 all'interno di una casa abbandonata, spesso occupata da senzatetto e dove si trovavano nei pressi alcuni immigrati. Una volta scattato l'allarme sul posto sono arrivate quattro squadre dei vigili del fuoco oltre alle forze dell'ordine. Le persone che erano all'interno del perimetro sono state subito evacuate, e proprio grazie al tempestivo intervento, non ci sono stati feriti o intossicati. Il rogo è stato domato dono alcune ore. Si indaga per chiarire le cause.