Marsilio,da noi spendiamo tutti fondi Ue

(ANSA) - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO), 16 DIC - "Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti in tema di spesa dei Fondi Europei, e per questo ringrazio gli uffici che hanno saputo anche mettere in campo una capacità professionale, amministrativa non comune, che ha permesso all'Abruzzo di cambiare completamente passo. Abbiamo in alcuni assi dei piani operativi raggiunto il 240% di incremento di spesa, e accelerazione della spesa, e vuol dire che in alcune situazioni, se fino all'anno scorso si spendeva cento, questo anno si è speso 200-240, e questo è un fatto importante che sfata un luogo comune secondo il quale i fondi si restituiscono". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, nel corso dell'evento #abruzzoue "Il futuro è partecipato" che si sta tenendo oggi a Villa Paris di Roseto degli Abruzzi, per ascoltare la società civile e ricevere proposte e suggerimenti prima del nuovo programma per l'assegnazione delle risorse alla regione.