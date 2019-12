Inps: Busacca nuovo direttore Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 16 DIC - Il dottor Luciano Busacca è da oggi il nuovo direttore regionale dell'Inps Abruzzo. Prende il posto della dottoressa Valeria Vittimberga, la quale ha diretto l'ufficio regionale dal febbraio 2017 e che ora assume l'incarico Direttore centrale Inps Credito, Welfare e Strutture Sociali. Laureato in Giurisprudenza, avvocato, specializzazioni in Diritto delle Comunità europee e Amministrazione e Finanza Aziendale, Busacca ha ricoperto vari incarichi nell'Inps, presso la Direzione provinciale di Ragusa e presso la Direzione centrale dell'Istituto, nei Settori Risorse Umane, Vigilanza e Ammortizzatori Sociali. Dal 2017 ha ricoperto l'incarico di Direttore centrale della Segreteria, tecnica e amministrativa, del Presidente dell'Istituto. "Busacca assume l'incarico con lo spirito di mettere a disposizione del territorio il proprio bagaglio culturale e professionale - si legge in una nota - ponendo il massimo impegno nell'adozione di iniziative finalizzate a migliorare i servizi offerti a cittadini e aziende".