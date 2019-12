Fondi europei: Febbo, opportunità da cogliere

(ANSA) - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO), 16 DIC - "Quella di oggi è una iniziativa importante per dialogare con il territorio. Una opportunità da cogliere perché credo che si stia facendo quello che l'Europa ci chiede ovvero scrivere la prossima Programmazione indirizzata proprio dal territorio e non calata dall'alto. Siamo di fronte ad una Programmazione Europea che vede meno risorse e non solo per la Brexit, e allora dobbiamo indirizzarli non più in tante misure che poi non colgono gli obiettivi, ma poche misure che vadano a cogliere gli obiettivi e per questo bene ha fatto il presidente Marsilio a convocare questo incontro, a cui ne seguiranno altri". Così l'assessore regionale al Turismo e alle Attività Produttive Mauro Febbo, parlando a Roseto degli Abruzzi nell'evento denominato "Il futuro è partecipato", organizzato dalla Regione Abruzzo per ascoltare la società civile e ricevere proposte e suggerimenti prima del nuovo programma per l'assegnazione delle risorse. "Abbiamo tempo - ha aggiunto - perché parliamo di Programmazione 2021-2027, ma dobbiamo farci trovare pronti e scrivere questa Programmazione con gli amministratori, i portatori di interesse, le organizzazioni sindacali, quelle datoriali e il mondo della Ricerca e delle Università. Sono contento perché per quanto mi riguarda con le mie deleghe, nel primo anno abbiamo già superato di oltre il 10% l'obiettivo N+3 della rendicontazione, e continueremo ad inseguire una grande sfida per raggiungere gli obiettivi prefissati, sapendo però che c'è un credito che langue e non riesce a darci soddisfazioni per le piccole e medie aziende. Su questo stiamo ragionando con gli ultimi bandi, e una rimodulazione della vecchia Programmazione e sulla nuova essere ancora più bravi". (ANSA).