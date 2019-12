Abruzzo più caro: Marsilio, al lavoro per migliorare offerta

(ANSA) - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO), 16 DIC - "Stiamo lavorando per migliorare l'offerta dei servizi ai cittadini anche rimettendo in piedi strutture che erano state lasciate colpevolmente in abbandono come l'Agenzia per la Committenza che ha in pochi mesi fatto gare per beni e servizi producendo milioni e milioni di risparmio nella spesa. È chiaro che se noi risparmiamo nell'acquistare beni e servizi che poi devono essere offerti tramite le istituzioni regionali ai cittadini, anche il costo complessivo andrà a diminuire. Dobbiamo riorganizzare la macchina amministrativa e renderla poi efficiente e meno costosa per cittadini e imprese". Così il presidente della Regione Marco Marsilio, a margine di un evento sui Fondi Europei a Roseto degli Abruzzi, rispondendo alle domande dei cronisti, in merito ai dati Istat che dicono che l'Abruzzo è in testa alla classifica delle regioni più costose in termini di maggior spesa, con un'inflazione a +0,7%, registrando, per una famiglia di 3 componenti, una batosta pari a 168 euro su base annua (143 euro per famiglia tipo di 2,4 componenti). (ANSA).