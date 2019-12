Marsilio, Pop.Bari? Criticità economia

(ANSA) - PESCARA, 15 DIC - "Il commissariamento della Banca Popolare di Bari rappresenta per l'Abruzzo un momento di forte criticità per l'economia. A questo punto il Governo, mettendo da parte le beghe interne, deve intervenire con la massima urgenza al fine di dare garanzie riguardo i livelli occupazionali e riportare tranquillità ai tanti risparmiatori, che in queste ore non sanno cosa può accadere". Lo afferma il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in relazione al commissariamento della Popolare di Bari. "Il sistema bancario abruzzese in un recente passato - aggiunge - ha vissuto la scomparsa delle casse di risparmio di Teramo e di Pescara.

Sembrava che l'intervento della Popolare di Bari potesse portare giovamento. Al contrario il sistema creditizio abruzzese è in forte crisi e non può permettersi la perdita di una banca che comunque rimane riferimento del territorio. La situazione ha forti ripercussioni nella nostra regione dove gli sportelli ex Tercas ed ex Caripe sono dislocati in molti paesi dell'interno".