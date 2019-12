Sea Rescue Dog festeggia 10 anni

(ANSA) - ORTONA (CHIETI), 13 DIC - L'associazione di volontariato 'Sea Rescue Dog', unità cinofile di salvataggio nautico, festeggia quest'anno il decimo anniversario dalla fondazione. Appuntamento domenica 15 dicembre alle 10 in contrada Foro di Ortona nel campo di addestramento su via Adriatica Nord 98, al confine con Francavilla al Mare (Chieti).

L'Associazione che, fondata nel 2009, conta oggi una trentina di volontari, si dedica all'addestramento di Unità Cinofile (cani e loro conduttori) per il salvataggio nautico e alla promozione di manifestazioni dimostrative - a Pescara, Francavilla al Mare, Ortona e Vasto - sul corretto comportamento in mare, rivolte in particolare alle famiglie e ai più piccoli. Nel corso dell'evento le unità cinofile eseguiranno esercizi dimostrativi di obbedienza e controllo dei cani, propedeutici all'addestramento in mare.