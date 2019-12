A Pesaro concorso infermieri Asl Chieti

(ANSA) - CHIETI, 13 DIC - Si terrà in due sessioni, la prima dalle ore 9.30, la seconda dalle ore 14.30, mercoledì 8 gennaio 2020 presso la Vitrifrigo Arena, via Y. A. Gagarin a Pesaro, la preselezione del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 30 posti di collaboratore professionale sanitario - Infermiere, indetto dalla Asl Lanciano Vasto Chieti. Sono 7.823 i candidati ammessi con riserva. La preselezione si è resa necessaria dato l'elevato numero di domande. Gli ammessi potranno sostenere la prova la cui votazione conseguita non concorrerà alla formazione del punteggio finale di merito. I primi 1.000 classificati, oltre gli ex aequo con il millesimo (senza alcuna eccezione), saranno ammessi alla prova scritta.

L'avviso è oggi in Gazzetta ufficiale - serie speciale concorsi.

La sede di Pesaro è stata scelta non essendoci strutture più vicine disponibili e altrettanto capienti e attrezzate per ospitare l'evento. Avviso ufficiale su www.asl2abruzzo.it (sezione Avvisi e concorsi - lnx.asl2abruzzo.it/b).