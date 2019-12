Alunni "Laporta" in visita all'ANSA

(ANSA) - PESCARA, 12 DIC - Gli alunni della 5/a C dell'Istituto "Raffaele Laporta" di Pescara hanno realizzato un giornalino e accompagnati dalle loro insegnanti, lo hanno presentato alla redazione pescarese dell'ANSA.

Il "Giornaluccio Marino", questo il nome della loro testata, contiene articoli e foto sulle tradizioni del Natale in Abruzzo, sui dolci natalizi abruzzesi, ma anche sul cyberbullismo, sui canili, sugli strumenti musicali e sullo sport. Ai ragazzi è stata sottolineata l'importanza del lavoro di gruppo e quella delle verifiche da compiere rima di pubblicare una notizia, soprattutto per proliferare delle fake news che sempre più spesso riempiono la rete. "Torneremo a trovarvi con l'uscita del prossimo numero che sarà ancora più bello e interessante", hanno promesso i ragazzi lasciando la redazione del capoluogo adriatico.