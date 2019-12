Unesco: transumanza; Costa, premiato il nostro lavoro

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Sono particolarmente contento di questo risultato che riconosce e premia il lavoro svolto dal mio capo di gabinetto, il professor Pier Luigi Petrillo, autore del dossier, e dall'ambasciatore d'Italia all'Unesco Massimo Riccardo, che ringrazio per l'impegno profuso nel negoziato internazionale fino alla fine". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa sul riconoscimento della transumanza come patrimonio culturale dell'Unesco. "Come ha evidenziato l'Unesco nella sua motivazione - prosegue Costa - la pratica della transumanza, rispettosa del benessere animale e dei ritmi delle stagioni, è un esempio straordinario di approccio sostenibile".

"Con il decreto legge clima, approvato ieri in via definitiva dalla Camera, abbiamo istituito i 'caschi verdi per l'ambiente', una task force di esperti mondiali con il compito di salvaguardare e promuovere proprio i valori naturalistici dei siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio dell'umanità, stanziando 6 milioni di euro in tre anni per supportare le comunità e i territori chiamati a gestirli". (ANSA).