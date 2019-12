Transumanza: Cotugno, grande soddisfazione in Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 DIC - ''Un risultato straordinario che riconosce come un bene dell'umanità l'antica tradizione pastorale di migrazione stagionale che rappresenta uno spaccato importante dell'identità del Molise''. E' questo è il commento dell'assessore alla Cultura della Regione Molise Vincenzo Cotugno.''Un risultato che premia l'aver fatto squadra tra istituzioni locali e partner internazionali, grazie ai quali abbiamo raggiunto un riconoscimento ambito e certamente meritato - spiega l'assessore - Dal quel 16 giugno 2017, quando Molise, Puglia e Abruzzo, firmarono un accordo storico per la valorizzazione dei tratturi, possiamo dire sia partita la candidatura ufficiale della Transumanza. Da quel progetto altre regioni e nazioni hanno fatto "rete", arrivando a sostenere compatti la candidatura all'Unesco. Un soddisfazione grandissima che premia fortemente il nostro Molise e la nostra immagine in tutto il mondo''. (ANSA).