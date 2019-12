Fibra ultra veloce a S.Pio delle Camere

(ANSA) - L'AQUILA, 11 DIC - Presentazione oggi a San Pio delle Camere (L'Aquila), in un'impresa artigianale, della nuova fase della fibra ultra veloce nelle aree interne. Nel paese dell'Aquilano Camere sarà possibile navigare fino a un gigabit al secondo con una rete in fibra ottica (FTTH) che arriva direttamente nelle case dei cittadini. Si tratta dei servizi in fibra sulla rete che Open Fiber sta costruendo in Abruzzo per il progetto Banda Ultra Larga di Infratel, società del ministero dello Sviluppo Economico. Dopo lo speed test nell'azienda per verificare la velocità di connessione, si terrà al Comune dell'Aquila una conferenza stampa con il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l'assessore Guido Quintino Liris, il responsabile Agenda digitale Regione Abruzzo Domenico Lilla, il sindaco di San Pio delle Camere Pio Feneziani, l'amministratore delegato di Infratel Italia Domenico Tudini e l'amministratore delegato di Open Fiber Elisabetta Ripa.