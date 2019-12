Dl sisma: Pagano, FI vota no alla fiducia e al decreto

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Diciamo no naturalmente alla fiducia e al decreto che non è soddisfacente. Nessuno dei nostri emendamenti migliorativi è stato accolto dal governo". Lo ha annunciato il senatore di Forza Italia Nazario Pagano, dichiarando il voto contrario di Forza Italia al decreto sisma, all'esame del Senato su cui è stata messa la fiducia.

"Il decreto non dà alcuna risposta efficace all'emergenza ancora in atto nell'area dell'Italia centrale colpita dal terremoto - ha aggiunto - Si tratta di emergenza abitativa, di impresa e lavorativa. Ben diverse furono le azioni dopo il tragico sisma dell'Aquila, allora grazie agli interventi efficaci e rapidi del governo Berlusconi e della Protezione civile, guidata da Guido Bertolaso, gli aquilani potettero avere a disposizione vere e proprie case in soli sei mesi. In questo caso ci sono ancora migliaia di persone che non hanno un tetto e sono ospitate in abitazioni provvisorie e non adeguate, mentre la ricostruzione neppure si intravvede. Nostro malgrado, quindi, ma restando a piena disposizione dei sindaci dei comuni colpiti e delle popolazioni in sofferenza siamo costretti a votare contro questo provvedimento", ha concluso.(ANSA).