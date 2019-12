Dl sisma: FdI vota no, senza fiducia ci saremmo astenuti

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Se non fosse stata posta la fiducia su questo decreto, ci saremmo astenuti in quanto, in commissione, il governo non ha recepito i nostri emendamenti che andavano nella direzione di agevolare i territori colpiti dal sisma. Purtroppo per l'ennesima volta il Parlamento è stato imbavagliato, impedendo il confronto e la discussione. Una prassi sempre più abusata da parte di questo governo, che nei fatti ha prodotto una riforma della nostra Costituzione inserendo un monocameralismo di fatto". E' quanto ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia Gianpietro Maffoni, intervenendo in Aula sul decreto sisma.

"Nel merito del provvedimento siamo insoddisfatti, perché è vuoto dove non sono state tenute in considerazione le richieste giunte dai territori e dagli esperti - ha aggiunto - E infatti non ha alcun senso audirli, se poi all'interno di questo decreto non sono state debitamente tenute in considerazione le loro osservazioni nel provvedimento. E' l'ennesima occasione persa da questo governo e questa maggioranza di affrontare e risolvere i problemi degli italiani, piuttosto che pensare alle poltrone".(ANSA).