Edilizia, Cianciotta a tavolo ministro

(ANSA) - PESCARA, 10 DIC - C'è anche il docente universitario abruzzese Stefano Cianciotta, presidente dell'Osservatorio Nazionale sulle Infrastrutture di Confassociazioni, tra gli esperti convocati dal ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli per discutere delle misure per rilanciare il settore edilizia e infrastrutture e, si legge nella nota di convocazione a firma del ministro, "supportare le imprese edili, che rappresentano una delle colonne portanti del nostro sistema produttivo". Il "Tavolo Edilizia" si riunirà per la prima volta al ministero dello Sviluppo Economico domani e vedrà la partecipazione di tutte le associazioni datoriali del settore, quali Ance, Oice, Confedilizia, Confimi, Aniem, oltre alle sigle sindacali di categoria. L'Osservatorio Nazionale sulle Infrastrutture di Confassociazioni è l'unico Osservatorio indipendente chiamato a partecipare al Tavolo ministeriale, a conferma del proficuo lavoro svolto nei primi due anni di attività.