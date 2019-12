InvasioniDigitali, cultura e smartphone

(ANSA) - L'AQUILA, 9 DIC - "Invadere" un sito archeologico e un centro storico armati di smartphone, fotocamere e videocamere per poi condividere sui social, con hashtag dedicati, le immagini catturate e far conoscere l'immenso patrimonio storico artistico della provincia dell'Aquila con le #InvasioniDigitali.

Martedì 10 dicembre (ore 10-13) nel centro storico di Sulmona: da Porta Napoli in Corso Ovidio, interesserà i monumenti Santa Maria della Tomba, l'acquedotto svevo e il Complesso dell'Annunziata (hashtag: #invasionidigitaliabruzzo, #invasionidigitalisulmona, #csvaq, #sulmona, #invasionicorsoovidio". Il 14 a Castel di Sangro, città natale di Teofilo Patini (ore 10-13.30) a Palazzo de Petra (hashtag: #invasionidigitaliabruzzo, #TeofiloPatini, #InvasioneCasteldiSangro, #PinacotecaPatiniana, #CSVAQ. Stesso giorno all'Aquila, al Convento di San Giuliano (ore 11-16) (hashtag: #invasionidigitaliabruzzo, #invadiLAquila, #ConventoSanGiulianoAQ, #SpotLightSanGiuliano, #AquilArtes, #CSVAQ, #LAquila).