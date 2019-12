Chieti, albero Natale Clinica Oncologica

(ANSA) - CHIETI, 9 DIC - E' stato acceso questa mattina nella Clinica Oncologica del policlinico di Chieti, diretta da Clara Natoli, l'albero addobbato con le decorazioni realizzate nelle scorse settimane da pazienti, familiari, tirocinanti e terapisti della riabilitazione, portando l'atmosfera natalizia nei corridoi, negli ambulatori, nelle sale del day hospital. "Un lavoro fatto con passione, cura dei particolari e con quello spirito di condivisione assolutamente prezioso per quanti affrontano un percorso lungo e impegnativo come quello oncologico", si è detto durante la cerimonia. "La salute e la malattia non conoscono festa - ha detto il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael - ma noi possiamo essere ancora più vicini e solidali con i malati in queste giornate. Ci prendiamo cura della persona anche attraverso l'allestimento del Natale in ospedale". Ad animare la mattinata ha contribuito l'associazione 'Giuseppe Verdi' con la banda di Cepagatti (Pescara), diretta dal maestro Nicola Graziano.