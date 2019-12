Zampogne e ciaramelle,il Quartetto Petra

(ANSA) - PESCARA, 6 DIC - Ancestrali suoni di zampogne e ciaramelle per i giovani musicisti del Quartetto Petra il cui primo cd "L'eco dei monti" uscirà a Natale. "Un tempo nemmeno molto lontano gli zampognari annunciavano l'approssimarsi del Natale, muovendosi per strade e piazze di paesi e città italiane. Alcuni raggiungevano Francia e Germania. Molti erano abruzzesi, non mancavano molisani, ciociari, campani, calabresi e siciliani - scrive lo studioso Antonio Bini - In Abruzzo questa tradizione era quasi del tutto scomparsa già dopo il secondo dopoguerra. Negli ultimi anni, grazie all'impulso di qualche studioso e di associazioni come l'Associazione Zampogne d'Abruzzo, diversi giovani hanno ripreso a cimentarsi con passione con questi antichi strumenti". Il titolo del cd è quello di una composizione di Vittorio Pepe (1863-1943) con cui il musicista, coetaneo e amico di d'Annunzio, ispirandosi agli zampognari, introdusse la raccolta "Il Natale Abruzzese" del 1897, con illustrazioni di Basilio Cascella e Vincenzo Alicandri.