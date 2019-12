Vvf,insediato direttore Abruzzo Marsella

(ANSA) - L'AQUILA, 6 DIC - Nella sede della Direzione regionale Vigili del Fuoco per l'Abruzzo, all'Aquila, oggi cerimonia di insediamento del nuovo direttore regionale, il dirigente generale Stefano Marsella che subentra al dirigente generale Antonio Angelo Porcu. Marsella, di recente nomina, ha ricoperto in precedenza l'incarico di dirigente addetto al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo e Perugia, dirigente dell'Area Sistemi Informativi Automatizzati, responsabile per il Cnvvf dei progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati dalla Commissione Europea nel programma quadro FP7 (Idira, Heli4Rescue, AF3), direttore dell'Istituto Superiore Antincendi a Roma e vice direttore centrale Ufficio di Coordinamento e Gestione delle Risorse Logistiche Dirigente Superiore. Marsella, ringraziando l'ingegner Porcu per il lavoro svolto, ha espresso soddisfazione per l'impegnativo e prestigioso incarico che si accinge ad assumere, consapevole della delicatezza ruolo affidatogli.