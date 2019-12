Mafia: Di Matteo, corruzione altra faccia di stessa medaglia

(ANSA) - PESCARA, 6 DIC - "Mafia e corruzione sono sempre più spesso due facce della stessa medaglia, perché le organizzazioni mafiose, soprattutto per il riciclaggio di grandi masse di danaro sporco, utilizzano sempre più spesso il metodo corruttivo anziché quello intimidatorio". Lo ha detto Nino Di Matteo, membro togato del Csm ed ex membro della Procura nazionale antimafia, oggi nella sala consiliare del Comune di Pescara, intervenendo al convegno, organizzato dalla sezione pescarese dell'Associazione italiana giovani avvocati (Aiga), dal titolo "Legalità corrotta anno secondo".

Di Matteo ha aggiunto che "per questo, quando parliamo di spazza-corrotti e anti-corruzione, non bisogna commettere l'errore di pensare che si tratti di fenomeni spiccioli".

