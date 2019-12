Scarpine in dono ai bimbi prematuri

(ANSA) - CHIETI, 5 DIC - A distanza di quattro anni, nello stesso giorno in cui il suo nipotino appena nato era stato ricoverato alla Terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Chieti, ha voluto fare dono al reparto di scarpine a disposizione dei bimbi prematuri. Adriana è una nonna di Lanciano, brava a lavorare con ferri e uncinetto, che ha voluto omaggiare l'Unità operativa e i piccoli venuti alla luce troppo presto o con problemi di salute offrendo loro babbucce in lana anallergica, delicate e colorate. Un gesto tenero, come lo sono quelli delle nonne, e che acquista un significato ancora più bello. Il dono è stato consegnato dal figlio Stefano, accolto in reparto dalla coordinatrice Maria Giustina Giardinelli e dalle dottoresse Claudia D'Egidio e Mariangela Conte, le quali nell'occasione hanno ricordato l'importanza del trasporto neonatale attivato nel territorio della Asl Lanciano Vasto Chieti, che ha permesso anche al nipotino di Adriana di ricevere subito le cure di cui aveva bisogno.