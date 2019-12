Lottomatica-Università L'Aquila per 5G

(ANSA) - L'AQUILA - Lottomatica attraverso un progetto dedicato al territorio, ha definito un accordo con l' Università degli Studi dell'Aquila, in particolare con il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica, "per lo sviluppo di nuove tecnologie 5G, che impatteranno significativamente sullo stile di vita dei cittadini aquilani".

Contestualmente è stato sottoscritto un Memorandum of understanding con il Comune dell'Aquila per facilitare l'accesso ai servizi, tra cui il rilascio di documenti e certificazioni anagrafici per il cittadino anche attraverso la rete telematica dei tabaccai, facendola emergere tra le "Smart city" italiane.

L'intesa è stata firmata all'Aquila nella sede dell'Ateneo, dal rettore, Edoardo Alesse, dal Responsabile Tecnologie e Innovazione di Lottomatica, Roberto Saracino, alla presenza del sindaco Pierluigi Biondi, dell'Ad di Lottomatica Italia servizi, Francesco Marrara, e del presidente della Federazione italiana tabaccai (Fit), Giovanni Risso.