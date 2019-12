Intesa Alberghiero Roccaraso-chef Romito

(ANSA) - ROCCARASO(L'AQUILA), 5 DIC - Acquisizione di competenze, crescita personale e professionale e la voglia di mettersi in gioco. Con queste finalità è stata firmata, presso Casadonna a Castel di Sangro, la convenzione tra l'Istituto Alberghiero di Roccaraso, rappresentato dalla dirigente scolastica Cinzia D'Altorio, e lo chef pluristellato Niko Romito. All'incontro con lo chef hanno partecipato 20 studenti che frequentano i corsi dedicati a sala e cucina, Romito ha ascoltato le loro aspettative, ha spiegato l'importanza del lavoro di ristorazione anche attraverso l'attività di accoglienza e la scelta dei migliori prodotti, e, infine, valutato le potenzialità di ciascuno. Durante l'incontro si è parlato non solo di competenze specifiche, ma anche di crescita personale attraverso un lavoro che si caratterizza per pazienza, coerenza, senso di sacrificio, arte e comunicazione. Il progetto di collaborazione tra lo chef e la scuola prevede la selezione di otto studenti che poi inizieranno il percorso formativo e professionale.