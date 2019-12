Evento Legacoop su housing sociale

(ANSA) - PESCARA, 5 DIC - Affitti a canone sostenibile, facilitazioni, sostegno: Legacoop per il sociale, per il diritto alla casa, vicina a chi ha più difficoltà, intervenendo con l'housing sociale. Al tema è dedicato il convegno "Housing sociale - Per la rinascita urbana. Progetto della macro regione adriatica", che si terrà domani dalle 9,30, all'Aurum di Pescara. In scaletta focus sugli interventi di social housing a Pescara ovest - da periferia a città - come da titolo della relazione. Gli alloggi in housing sociale possono essere assegnati per la prima casa ai nuclei famigliari che non superino il reddito di 39mila euro lordi annui. Calcolati al 60 per cento per il lavoratore dipendente e al 100 per cento per l'autonomo. Il consorzio Abitare Abruzzo, aderente a Legacoop Abruzzo, è stato fondato nel 2008, in continuità con la cooperativa Città futura, fondata nel 1981, e sta realizzando interventi a Pescara, Chieti, Teramo, Pineto, Roseto e Giulianova (Teramo).