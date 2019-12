Nuova Pescara:Alessandrini (M5S),centrodestra dica che vuole

(ANSA) - PESCARA, 4 DIC - "Al centrodestra dico solo questo: non ci credete alla Nuova Pescara? Allora ditelo pubblicamente che non siete d'accordo, quindi abrogate la legge istitutiva, abbiate questo coraggio e non trascinate la cosa con mille proroghe". Lo afferma il capogruppo M5S al Comune di Pescara, Erika Alessandrini, in merito alla vicenda della fusione dei tre comuni adriatici - Pescara, Montesilvano e Spoltore - in un'unica città. Alessandrini si riferisce alle posizioni espresse all'ANSA dal presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, nei giorni scorsi, allorquando nel dichiararsi in pratica favorevole al progetto aveva però ipotizzato lo slittamento del progetto al 2024.

''Sì, perché sento dire in Consiglio a Pescara dal consigliere D'Incecco, che è anche consigliere regionale, che la legge istitutiva verrà modificata - prosegue l'esponente grillina - e lui è capogruppo Lega in Comune, tra le tante. Il centrodestra vuole revisionare tutto? Revocare la legge? Perché Sospiri dice cose diverse, Marsilio non ha ancora detto una parola, Antonelli votò pubblicamente contro il progetto e non ne ha mai fatto mistero. Il presidente del Consiglio comunale mi risulta chieda una revisione: gli piacerebbe una unione di comuni e non una fusione, così restano intatti i Comuni", prosegue Alessandrini.

"Chiedo quindi pubblicamente: cosa volete fare? Perché se la Nuova Pescara si deve fare, va fatta subito, e si prenda coraggio, così come hanno fatto la Camera di Commercio o Confindustria: gli imprenditori stanno molto più avanti della politica", chiude Erika Alessandrini.(ANSA).