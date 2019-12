Maraini ricorda Ronconi, grande capacità creativa

(ANSA) - PESCARA, 02 DIC - "Aveva una grande capacità creativa. In alcuni momenti era tradizionale, in altri più moderno ed innovativo. Era un uomo di grande talento e in ogni occasione tirava fuori la sua personalità. Sarebbe riduttivo dargli un'etichetta: sapeva spaziare e aveva una straordinaria capacità di capire il teatro e viverlo". Così Dacia Maraini ricorda con l'ANSA "l'amico" Luca Ronconi, a cinque anni dalla scomparsa del regista.

Maraini sarà uno degli ospiti d'eccezione nel corso della presentazione del libro "L'utopia di Luca Ronconi" di Ida Bassignano, sua assistente regista, volume edito dalla casa editrice abruzzese Ianieri. L'appuntamento, cui parteciperanno anche Gianfranco Capitta, studioso di Ronconi, Elisabetta Pedrazzi e Marilù Prati, attori che con lui avevano lavorato, è per sabato 7 dicembre, alle 18.30, a Roma, nell'ambito della fiera "Più libri più liberi". L'iniziativa è organizzata in vista della ricorrenza dei cinque anni dalla morte di Ronconi, avvenuta nel febbraio 2015.

Definendolo un "grande amico", Maraini ricorda che "lavorativamente parlando il periodo più intenso fu quello di Prato. Mi chiese di fare una ricerca sul linguaggio - racconta - Erano gli anni '70 e gli intellettuali si confrontavano con il popolo. Lui dirigeva questo insieme di ricerche e c'era un vero e proprio gruppo di lavoro. Ne venne fuori un'indagine sull'Italia contadina, popolare e industriale dell'epoca".

Poi, nel 1997, è la volta di "Memoria di una cameriera", scritto proprio su richiesta di Ronconi, che debuttò al Teatro dei Riuniti di Umbertide (Perugia). "Ricordo una scena fatta tutta di mobili, da cui uscivano i personaggi - racconta Maraini - Poi c'erano delle maschere di gomma; era tutto molto surreale, molto espressionista. Sembravano dei volti e non delle maschere e ne veniva fuori un effetto molto bello". (ANSA).