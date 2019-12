Coccia nelle 100 Eccellenze Italiane

(ANSA) - L'AQUILA, 2 DIC - Il fisico Eugenio Coccia, rettore del Gran Sasso Science Institute, è stato insignito del premio 100 Eccellenze Italiane 2019. Il riconoscimento sarà ufficialmente conferito in occasione della presentazione del quinto volume 100 Eccellenze Italiane (RDE, 2019), che si terrà giovedì 5 dicembre in Campidoglio, a Roma. La pubblicazione ha l'obiettivo di raccontare e valorizzare le storie di successo di personalità e imprese italiane in ogni campo: ricerca, medicina, beni culturali, sport, agroalimentare, architettura, ingegneria, arte, letteratura, diritto, economia, ambiente. I 100 protagonisti sono designati dal Comitato d'Onore del premio, composto da noti accademici e autorevoli rappresentanti di istituzioni ed enti nazionali, e presieduto dal magistrato Aldo Carosi. Per il secondo anno consecutivo il Comitato d'Onore ha riconosciuto il valore delle attività di formazione, ricerca e promozione sociale portate avanti al GSSI: nella passata edizione il premio era andato alla fisica Marica Branchesi.