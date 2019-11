Per Di Venanzio 'Abruzzo, che sorpresa!

(ANSA) - SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PESCARA), 30 NOV - Il tema è "Abruzzo, che sorpresa!", storia di una terra millenaria raccontata attraverso la cultura del presente: per partecipare all'edizione 2019 del Premio "Tonino Di Venanzio", dedicato al ricordo del fotografo e artista originario di San Valentino in Abruzzo Citeriore, sono 464 le opere arrivate da Italia, Canada e Portogallo. La premiazione oggi a San Valentino, nella sala "Giannino Ammirati", alle 17. La cerimonia si aprirà con la consegna del premio speciale alla fotografa Angela Maria Antuono che "riesce a proiettare magicamente il reale in una dimensione onirica. E dentro questo incantesimo si muovono i suoi personaggi, che lei affida alla regia del proprio cuore". Il Premio è promosso da Di Venanzio Optical sas con le associazioni 'Tonino Di Venanzio', 'Amici del Museo dei Fossili e delle Ambre', 'Sanvalentinesi fuori le mura', il patrocinio di Regione Abruzzo, Consiglio regionale d'Abruzzo, Comune di San Valentino, Parco nazionale della Majella.