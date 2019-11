'Microchip Day' a San Vito Chietino

(ANSA) - SAN VITO CHIETINO (CHIETI), 30 NOV - Fino alle 13 oggi a San Vito Chietino "Microchip Day" per applicare il microchip al proprio cane presentandosi con documento di identità, codice fiscale e ricevuta di versamento di 10,53 euro sul c/c n.

2513550 intestato ad "Asl Lanciano Vasto Chieti Dipartimento di Prevenzione Servizio di tesoreria". L'appuntamento, organizzato dal Comune con unità operativa Sanità animale della Asl e associazione Lida di Ortona, è in via E.D'Antonio, area antistante l'ex piazzale della Stazione. In base alla legge regionale 47/13 le operazioni di notifica di possesso e applicazione dei microchip si possono effettuare presso i veterinari libero professionisti riconosciuti o nelle strutture sanitarie autorizzate; una è l'ambulatorio veterinario di Bucchianico, chiuso però dal 15 aprile con grandi difficoltà per gli utenti del comprensorio. Alcuni amministratori hanno quindi chiesto di fare svolgere le operazioni nei propri Comuni, per rispettare le norme vigenti e non penalizzare la popolazione più debole.