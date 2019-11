'OrtonAmare',le più belle foto subacquee

(ANSA) - ORTONA (CHIETI), 29 NOV - Esposizione di foto sub e riflessioni sull'emergenza ambientale che interessa il bacino Mediterraneo e sta portando, tra l'altro, all'estinzione della Pinna Nobilis, mollusco noto come "Nacchera" con conchiglia bivalve che può misurare fino a un metro di lunghezza: sabato 30 novembre appuntamento con "See in the Sea International Underwater Photocontest OrtonAmare 2019", dalle 16:30 al Teatro 'F.P. Tosti' di Ortona, al termine premiazione della 14/a edizione del concorso per foto subacquee. Tra gli ospiti di 'OrtonAmare 2019' biologi del CNR e l'Istituto Talassografico di Taranto. Il contest è un'iniziativa dell'associazione Ortona Sub, presieduta da Paolo de Iure. Sono 450 le opere partecipanti, realizzate da 63 fotografi provenienti anche da Nuova Caledonia, Usa, Cina, Taiwan, Spagna, Grecia, Bulgaria, Belgio, Hong Kong, Regno Unito, Svizzera, Germania. La giuria è composta da David Salvatori, Massimo Zannini, Isabella Maffei, direttore tecnico del concorso Giuseppe Pignataro.