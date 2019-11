Marrucino,Pellegrino direttore artistico

(ANSA) - CHIETI, 29 NOV - "È un grande onore essere confermato direttore artistico del Teatro Marrucino di Chieti": così Ettore Pellegrino, direttore artistico uscente del Teatro di tradizione, ieri sera confermato per il prossimo biennio. "E' la testimonianza di un buon lavoro fatto finora - commenta Cesare Di Martino, direttore amministrativo del Teatro - Il maestro Pellegrino ha avuto la capacità di mantenere il Marrucino nel segmento della lirica tra i grandi teatri italiani. Una grande chance per il Marrucino". Pellegrino, violinista di fama mondiale che all'attività concertistica affianca quella di organizzatore di stagioni liriche, sinfoniche e tour internazionali, negli ultimi dieci anni ha realizzato oltre 500 concerti in Italia e all'estero collaborando, tra l'altro, con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il Teatro alla Scala di Milano. Dal 2012 è direttore artistico del Marrucino ed è stato dal 2011 al 2015 direttore artistico dell'Orchestra sinfonica abruzzese.