Dl sisma: Lollobrigida,Fdi scongiura aumenti "Strada parchi"

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "Grazie a Marco Marsilio di Fratelli d'Italia è stato scongiurato l'aumento delle tariffe della strada dei Parchi A24 e A25. Come affermato da autorevoli esponenti della maggioranza, è grazie all'impegno del Presidente della regione Abruzzo, di Fdi, che oggi l'Aula all'unanimità ha bloccato gli aumenti che dai prossimi giorni avrebbero colpito i cittadini di Abruzzo, Marche e Valle dell'Aniene nel Lazio". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

"Fratelli d'Italia più volte - aggiunge Lollobrigida - aveva sollevato il problema delle aree disagiate servite dall'autostrada dei Parchi e oggi ulteriormente gravata dagli effetti del sisma. Un ringraziamento va ai 104 sindaci per aver accompagnato il presidente Marsilio in questa mobilitazione trasversale che oggi ha raggiunto il suo scopo. Restano inalterate tutte le perplessità sulla gestione da parte dell'attuale concessionario - conclude -, che però vanno affrontate un minuto dopo il blocco degli aumenti. Su questo auspichiamo meno chiacchiere e più fatti concreti". (ANSA).