Trasporti: nuovo distretto Tua a Chieti

(ANSA) - Chieti, 26 NOV - ''Costerà il 50% in meno rispetto ad oggi e offrirà servizi migliori la nuova sede scelta per ospitare il distretto Tua a Chieti". Lo ha detto in stamane Annalisa Bucci Consigliere d'amministrazione di Tua nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova sede che ha superato la manifestazione d'interesse proposta dall'azienda del trasporto unico abruzzese. ''Il distretto Tua come avevamo promesso non abbandona Chieti - spiega Bucci - ma anzi si colloca in una posizione strategica perché dal primo febbraio 2020 sarà ubicato a meno di 4 km dalla stazione ferroviaria di Chieti Scalo in prossimità dell'uscita dell'Asse attrezzato, in una zona definita commerciale". Avrà la durata di nove anni il contratto di affitto dell'Area di 4500 metri quadrati. "Non si poteva trovare posto migliore di questo - conclude - la zona pianeggiante e priva di terrazzamenti della nuova sede del distretto permetterà un accesso nel deposito ed uno smistamento sul territorio facilitato e privo di interferenze".