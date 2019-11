Le 4 Stagioni Americane di Glass

(ANSA) - PESCARA, 26 NOV - Venerdì 29 novembre 2019 a Pescara, presso il Teatro Massimo si terrà l'evento "Le Quattro Stagioni Americane", il famoso concerto per violino e orchestra d'archi realizzato dal compositore Philip Glass appositamente per il violino di Robert McDuffie e nel quale il sintetizzatore prende il posto del clavicembalo.

Il concerto vedrà protagonista proprio il rinomato violinista, affiancato dall'ensemble strumentale La Verdi Barocca, diretta dal maestro Ruben Jais. Partita per la prima volta da Toronto, in Canada, nel 2012, la tournée arriva finalmente in Italia, in numerose città dello Stivale. Dopo le date di Milano, Lecco, Campobasso e Pescara il tour proseguirà a Teramo il 30/11, L'Aquila il 1/12, e si chiuderà a Roma il 3/12.

La data di Pescara è organizzata dalla Società del Teatro e della Musica Luigi Barbara. All'iniziativa prenderanno parte numerose realtà musicali dei territori.