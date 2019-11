Consiglio, sostegno a malati oncologici

(ANSA) - L'AQUILA, 27 NOV - Il Consiglio regionale d'Abruzzo, nella seduta che si è conclusa nella serata di ieri, ha licenziato all'unanimità la norma "Interventi in favore delle famiglie che hanno nel nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto". La legge prevede aiuti destinati alla copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio, per i malati oncologici o sottoposti a trapianto, nei luoghi in cui insistono le strutture sanitarie individuate per le specifiche prestazioni di cura. L'Aula ha poi approvato il progetto di legge che istituisce il concorso regionale "Per non dimenticare le vittime del terrorismo": la Regione, con ricorrenza annuale, assegnerà cinque borse di studio a studenti di scuola media superiore, in ricordo della sulmonese Fabrizia Di Lorenzo, vittima dell'attentato di Berlino del 2016, e di tutte le vittime del terrorismo.