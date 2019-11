Milano-Cortina: Malagò, Mazzotta sindaco Fondazione

(ANSA) - L'AQUILA, 26 NOV - "Per la Fondazione Milano Cortina 2020-2026, ho avuto un'idea per la massima trasparenza, prestigio e autorevolezza: nominare sindaco il ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta, che conosce tra l'altro bene il mondo dello sport avendo fatto parte per molto tempo del collegio sindacale del comitato olimpico". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della Giunta nazionale che si è svolto all'Aquila e che, tra le altre cose, ha effettuato importanti nomine. "Ha avuto il via libera, sarà lui il sindaco indicato. Come sindaco supplente stiamo chiedendo al dottor Tammaro Maiello (vice procuratore generale Corte dei Conti) che credo debba fare richiesta di autorizzazione. Un attestato di grande trasparenza". (ANSA).