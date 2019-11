Coni: Malagò "sul bilancio aspettiamo riscontro dal Governo"

(ANSA) - L'AQUILA, 26 NOV - "Ad oggi non siamo in grado di presentare il bilancio preventivo, manca un tassello che era stato messo nero su bianco, aspettiamo riscontro". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando a margine della Giunta nazionale che si è svolta all'Aquila in occasione del decennale del sisma, dei fondi promessi dal Governo nazionale.

"Sul bilancio mai avuto problemi da quando sono legale rappresentante. Aspettiamo risposte dal Governo, ma è una situazione condivisa. Nella prossima giunta dovremo fare il bilancio, siamo in attesa di notizie indispensabili per redigerlo, senza questa garanzia non siamo in grado di presentare il bilancio preventivo - spiega ancora - Ci sono i numeri riguardanti i premi delle Olimpiadi, un tema con cui mi sono confrontato con Luca Pancalli, relativamente ai premi per i paralimpici. Anche perché se non fosse così, ci sarebbe qualcosa che non quadra nel bilancio". Riguardo gli impegni per i prossimi anni, Malagò sottolinea che "l'8 gennaio saremo a Losanna per gli Olimpic winter games, poi a Tokio per le Olimpiadi. E' superficiale dire che il 2020 è un anno atipico.

Le Olimpiadi ci sono ogni due anni, nel 2022 andiamo a Pechino e sarà ancora peggio, vista la distanza. Nel 2022 i giochi olimpici giovanili in Senegal. Sono tutte situazione che prima non esistevano". (ANSA).