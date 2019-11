Sagome in piazza,30 morti su lavoro 2018

(ANSA) - L'AQUILA, 25 NOV - Trenta sagome in ricordo delle persone che hanno perso la vita sul posto di lavoro nel 2018 in Abruzzo: sono quelle che appariranno domani, martedì 26 novembre, in piazza Duomo all'Aquila, dalle 10.30, per l'iniziativa dell'Ugl "Lavorare per vivere", manifestazione silenziosa per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle 'morti bianche'. In Italia nel 2018 sono stati 1133 i decessi sui posti di lavoro, ricorda l'Ugl, 104 più del 2017. "E' in corso una strage continua e silenziosa che non è possibile accettare - dichiara il segretario generale del sindacato Paolo Capone che parteciperà all'iniziativa - E' necessario promuovere una maggiore cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso un'adeguata formazione del personale, soprattutto per i settori esposti a un rischio maggiore. L'Ugl è pronta a dialogare con il Governo per mettere a punto un piano strategico volto a implementare le tutele per i lavoratori. Dignità e incolumità sul lavoro devono diventare la priorità assoluta per il nostro Paese".