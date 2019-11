Violenza donne: ordine avvocati Pescara, politica fatto poco

(ANSA) - PESCARA, 22 NOV - "Il legislatore finora ha parlato molto, ma ha fatto poco per affrontare il problema delle molestie e discriminazioni sul lavoro, che riguarda da vicino tantissime donne". Così Chiara Sabatini, vice presidente dell'Ordine degli avvocati di Pescara, oggi pomeriggio nell'aula Alessandrini del Palazzo di Giustizia della città adriatica, portando i saluti del presidente Di Bartolomeo nell'ambito del convegno "Discriminazioni e molestie: strumenti di prevenzione e tutele", organizzato dalla sezione Abruzzo-Molise dell'Agi (Avvocati Giuslavoristi italiani), in vista della 20/a Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

"E' un'iniziativa che va premiata - ha aggiunto Sabatini - anche per il coraggio di avere scelto un argomento che non ha una strettissima valenza tecnico-giuridica, ma che è di grandissima importanza". Tra i relatori Luciana Criaco, presidente di Agi Friuli Venezia Giulia; Lola Aristone, presidente di Agi Abruzzo-Molise; Fausta Guarriello, ordinario di Diritto del Lavoro all'Università D'Annunzio di Chieti-Pescara; Annalisa Rosiello, del foro di Milano; Tatiana Biagioni, presidente di Agi Lombardia; Alessandra Genco, consigliera di Parità presso la Regione Abruzzo; Annarita Mantini, procuratore aggiunto di Pescara; Francesca Di Muzio, docente di Diritto penale all'Università di Macerata; Sara Di Giovanni, psicologa del Centro Antiviolenza Ananke di Pescara.(ANSA).