Esercitazione Vvf su Ponte del Mare

(ANSA) - PESCARA, 22 NOV - Il ponte del mare di Pescara viene evacuato per un'emergenza e le persone vengono calate a terra dall'alto dai soccorritori. E' l'addestramento dei Vigili del Fuoco del nucleo speleo-alpino-fluviale (Saf) che si è svolto oggi, programmato dalla Direzione regionale. Nel corso dell'anno sono previste una decina di esercitazioni, disposte dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco Antonio Angelo Porcu; oggi l'addestramento era in capo al Comando provinciale di Pescara, diretto da Daniele Centi. L'esercitazione era in contesto urbano, anche se la maggior parte degli interventi di soccorso del Saf si svolge in montagna. Obiettivo era conoscere le strutture presenti nel comune di Pescara e lavorare in sinergia con i Vigili del Fuoco dei 4 Comandi provinciali abruzzesi, per operare al meglio in caso di emergenze che richiedano la presenza di tutti i nuclei Saf della regione. Tra le tecniche sperimentate oggi la 'discesa in corda doppia di un pericolante controllato dal basso'.