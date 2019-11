Sisma: D'Alberto (Anci Abruzzo),approvare nostri emendamenti

(ANSA) - PESCARA, 20 NOV - ''È il tempo del coraggio nel cambiare e approvare norme che ci aiutino, che semplificano, che diano strumenti e risorse. È il tempo di dare fiducia ai sindaci che sono in trincea per dare risposte ai cittadini e ai territori''. Per questi motivi il presidente dell'Anci Abruzzo Gianguido D'Alberto all'Ansa spiega che ''Conte ci ha confermato come ci siano delle difficoltà a reperire ulteriori risorse per il Decreto Sisma, mentre ci ha garantito che c'è la volontà di convertire in legge il Decreto - insiste il sindaco di Teramo - Noi confidiamo nel suo impegno come lui stesso ha ribadito all'Anci. Il Decreto Sisma è l'ultimo appello per i nostri territori: invitiamo quindi il Parlamento ad approvare gli emendamenti presentati proposti dall'Anci che sono fondamentali.

Nel frattempo noi garantiamo la totale mobilitazione affinchè il nostro diritto alla ricostruzione sia garantito''.(ANSA).