Rancitelli: sindaco Pescara, lo Stato è presente

(ANSA) - PESCARA, 20 NOV - L'operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti portata a termine all'alba di oggi dai carabinieri del Comando Provinciale, con dieci arresti, ripropone ancora una volta in tutta la sua gravità il problema sociale del quartiere Rancitelli e in particolare del 'Ferro di Cavallo', dove negli anni ci sono state numerose operazioni di polizia per contrastare la criminalità diffusa.

Per il sindaco di Pescara Carlo Masci "è evidente che in questa zona della nostra città esiste un problema di degrado sociale e di disagio sociale che bisogna superare. Le frequenti operazioni delle forze dell'ordine portate a termine negli ultimi tempi, unitamente agli sfratti degli abusivi dimostrano che è stato acceso un faro sulle problematiche del quartiere che noi, anche come Amministrazione, stiamo cercando di risolvere.

Lo Stato c'è ed e presente, ma oltre a quello che si sta facendo grazie al lavoro delle forze dell'ordine - ha detto il primo cittadino - bisogna puntare anche sulla riqualificazione della zona per ricostruire un tessuto sociale. Per questo come abbiamo annunciato provvederemo anche ad abbattere gli edifici sgomberati in via Lago di Borgiano, dove, per non creare dei ghetti, abbiamo intenzione di non ricostruire dei palazzi, ma un parco, una piazza, e comunque creare dei luoghi di aggregazione che possano servire a ragionare su interventi anche di carattere sociale". (ANSA).