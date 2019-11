Blitz Rancitelli: Questura, nel 2019 eseguiti 151 servizi

(ANSA) - PESCARA, 20 NOV - Massima attenzione su Rancitelli, quartiere caldo di Pescara nonché una delle centrali dello spaccio in Abruzzo, da parte di tutte le forze dell'ordine. Tra queste la Polizia di Stato: dal primo gennaio al 22 ottobre 2019, fa sapere la Questura, nel quartiere sono stati effettuati 151 servizi, con l'impiego di 360 pattuglie. I servizi erano stati 145 nel 2018 e 107 nel 2017.

Nel corso di quest'anno le attività della Polizia di Stato hanno portato all'arresto di 13 persone e a 104 denunce.

Complessivamente sono state controllate 2.448 persone e 30.386 veicoli. Le perquisizioni locali effettuate sono 18 e quelle personali 20. Notevole la quantità di droga sequestrata nel corso delle attività. In base alle disposizioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la Polizia monitora costantemente il quartiere Rancitelli. Una volante è in servizio h24 in una zona che comprende anche il rione, mentre una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo ogni giorno effettua un turno di sei ore dedicato proprio a Rancitelli. (ANSA).