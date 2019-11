Biblioteca Ortona in ateneo 'D'Annunzio'

(ANSA) - PESCARA, 20 NOV - Il patrimonio librario della biblioteca di Ortona entra nel Polo bibliotecario universitario Il catalogo dei libri della biblioteca comunale è di nuovo online all'interno del Polo Bibliotecario dell'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara a conclusione della migrazione dei dati bibliografici, oggi consultabili presso il portale del sistema bibliotecario dell'ateneo. "Un miglioramento definitivo del servizio di ricerca e di consultazione del ricco patrimonio della nostra biblioteca - dichiara il vicesindaco Vincenzo Polidori - che in questo modo avrà una visibilità più ampia e nell'intero Sistema Bibliotecario Nazionale. Oltre la possibilità di reperire i documenti e i libri disponibili a Ortona, gli utenti potranno avere inoltre un servizio ampio e completo grazie alla possibilità di ottenere in prestito interbibliotecario qualsiasi volume presente in tutte le biblioteche collegate, sia universitarie che regionali, che comunali, oltre che nelle biblioteche italiane".