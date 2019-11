Bimbi al telaio a Civitaquana

(ANSA) - PESCARA, 19 NOV - Nuovi laboratori artistici nei paesi del Pescarese con il progetto "Creatività e Integrazione: Crea.Art.Net" dell'Associazione Arte Suoni Colori (Asc), finanziato dalla Regione Abruzzo e nato per promuovere la creatività nel tessuto sociale dei piccoli centri, mettendo in contatto diverse generazioni grazie al recupero della tradizione. Rosciano, Montebello di Bertona, Carpineto della Nora, Civitaquana e Brittoli ospitano laboratori della durata di due ore. Il laboratorio di tessitura, curato da Valeria Belli, avvicina i più piccoli al telaio per ricreare in chiave moderna i tradizionali tappeti di Pescocostanzo: appuntamenti a Civitaquana (20 e 27 novembre), Carpineto della Nora (22 novembre), Montebello di Bertona (2, 9 e 16 dicembre). Il laboratorio di ceramica, a cura di Giuseppe Liberati, affronta le tecniche di foggiatura dei manufatti in argilla e propone la decorazione con gli smalti. Prossime date, per bambini dai 7 anni: 24 novembre centro Esploratorio di Rosciano, 4 e 11 dicembre a Civitaquana.